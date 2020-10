Il GP di Francia a Le Mans – nona tappa della MotoGP 2020 – sarà trasmesso in diretta su Sky e DAZN e in differita su TV8 (di seguito troverete gli orari TV).

La pioggia prevista per venerdì e sabato potrebbe scombussolare le prove libere e le qualifiche. Di seguito troverete il calendario del GP di Francia , gli orari TV su Sky, DAZN e TV8 e il nostro pronostico.

Il circuito Bugatti di Le Mans – sede del GP di Francia – è un tracciato tecnico corto e ricco di staccate. Un Gran Premio dominato dalle moto giapponesi (imbattute in terra transalpina addirittura dal 1983) su una pista amatissima dai piloti spagnoli: negli ultimi dieci anni l’unico non iberico capace di salire sul gradino più alto del podio nella classe regina è stato Casey Stoner nel 2011.

I precedenti di Maverick Viñales a Le Mans ? Una vittoria e un terzo posto in MotoGP .

2° Andrea Dovizioso (Ducati)

Anche Andrea Dovizioso ha bisogno di risollevarsi: dalla vittoria in Austria non ha più brillato accontentandosi di un quinto posto come miglior piazzamento.

Il centauro romagnolo non ha mai vinto il Gran Premio di Francia ma a Le Mans nella classe regina ha già conquistato quattro podi in carriera.