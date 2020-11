Il GP d’Europa è tornato nel calendario del Motomondiale dopo 25 anni: la dodicesima tappa della MotoGP 2020 si disputerà sul circuito di Valencia e sarà trasmessa in diretta su Sky e DAZN e in differita su TV8 (di seguito troverete gli orari TV).

Joan Mir è ancora alla ricerca della prima vittoria in carriera in MotoGP e secondo noi può salire sul gradino più alto del podio nel GP d’Europa .

2° Álex Rins (Suzuki)



Álex Rins è in un eccellente stato di forma e punterà a centrare l’ennesimo podio per tentare di entrare tra i piloti in lotta per il campionato del mondo.

Il centauro iberico ha ottenuto una vittoria e tre piazzamenti complessivi in “top 3” negli ultimi quattro appuntamenti della MotoGP 2020: notevole.