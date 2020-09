MotoGP 2020 – Viñales vince il GP dell’Emilia-Romagna, podio tutto spagnolo a Misano

Il centauro di Figueres ha meritato il primo successo stagionale, anche se ha approfittato dell’uscita di pista di Bagnaia (in testa fino a quel momento) al 21° giro. L’unica buona notizia per l’Italia è arrivata dall’ottava piazza di Dovizioso, ancora davanti a tutti nel Motomondiale .

7 /10

Fabio Quartararo (Yamaha)



Fabio Quartararo nella prima parte del GP dell’Emilia-Romagna ha faticato a tenere il passo dei più veloci ma si è riscattato dopo nel duello con Espargaró per il podio. Dopo aver superato il centauro iberico al penultimo giro è stato penalizzato per essere uscito dai limiti del circuito e per non aver effettuato il long lap.

Dopo le due vittorie di Jerez il talento francese non è più riuscito a salire sul podio ma nonostante questo è ancora a un punto dal primo posto della MotoGP 2020.