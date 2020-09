Gli orari TV (in diretta su Sky, DAZN e TV8) del GP dell'Emilia-Romagna a Misano, settima tappa della MotoGP 2020

Il GP dell’Emilia-Romagna – settima tappa della MotoGP 2020 – si terrà (come il GP di San Marino della scorsa settimana) sul circuito di Misano e sarà trasmesso in diretta anche in chiaro su TV8 (oltre che su Sky e DAZN). Di seguito troverete gli orari TV.



Andrea Dovizioso – nuovo leader del Motomondiale – farà di tutto per portare a casa con la Ducati una vittoria nella corsa di casa ma quest’anno per conquistare il titolo conterà più la continuità che la velocità. MotoGP 2020 – GP Emilia-Romagna: cosa aspettarsi Il circuito di Misano – sede del GP dell’Emilia-Romagna – è lo stesso tracciato che ha ospitato il Gran Premio di San Marino una settimana fa: una pista tortuosa adatta soprattutto alle Yamaha. Di seguito troverete il calendario del GP dell’Emilia-Romagna, gli orari TV su Sky, DAZN e TV8 e il nostro pronostico.

MotoGP 2020 – Misano, il calendario e gli orari TV su Sky, DAZN e TV8 Venerdì 18 settembre 2020 09:00-09:40 Moto3 - Prove libere 1 (diretta su Sky Sport MotoGP e DAZN) 09:55-10:40 MotoGP - Prove libere 1 (diretta su Sky Sport MotoGP e DAZN) 10:55-11:35 Moto2 - Prove libere 1 (diretta su Sky Sport MotoGP e DAZN) 13:15-13:55 Moto3 - Prove libere 2 (diretta su Sky Sport MotoGP e DAZN) 14:10-14:55 MotoGP - Prove libere 2 (diretta su Sky Sport MotoGP e DAZN) 15:10-15:50 Moto2 - Prove libere 2 (diretta su Sky Sport MotoGP e DAZN) Sabato 19 settembre 2020 09:00-09:40 Moto3 - Prove libere 3 (diretta su Sky Sport MotoGP e DAZN) 09:55-10:40 MotoGP - Prove libere 3 (diretta su Sky Sport MotoGP e DAZN) 10:55-11:35 Moto2 - Prove libere 3 (diretta su Sky Sport MotoGP e DAZN) 12:35-13:15 Moto3 - Qualifiche (diretta su Sky Sport MotoGP, DAZN e TV8) 13:30-14:00 MotoGP - Prove libere 4 (diretta su Sky Sport MotoGP e DAZN) 14:10-14:50 MotoGP - Qualifiche (diretta su Sky Sport MotoGP, DAZN e TV8) 15:10-15:50 Moto2 - Qualifiche (diretta su Sky Sport MotoGP, DAZN e TV8) Domenica 20 settembre 2020 08:20-08:40 Moto3 - Warm-Up (diretta su Sky Sport MotoGP e DAZN) 08:50-09:10 Moto2 - Warm-Up (diretta su Sky Sport MotoGP e DAZN) 09:20-09:40 MotoGP - Warm-Up (diretta su Sky Sport MotoGP e DAZN) 11:00 Moto3 - Gara (diretta su Sky Sport MotoGP, DAZN e TV8) 12:20 Moto2 - Gara (diretta su Sky Sport MotoGP, DAZN e TV8) 14:00 MotoGP - Gara (diretta su Sky Sport MotoGP, DAZN e TV8)

MotoGP - I numeri del GP dell'Emilia-Romagna LUNGHEZZA CIRCUITO 4,2 km GIRI 27

MotoGP – Il pronostico del GP dell’Emilia-Romagna 2020

1° Andrea Dovizioso (Ducati)

Andrea Dovizioso è il leader della MotoGP 2020 e ha tanta voglia di allungare il vantaggio sui rivali nella gara di casa. Il centauro romagnolo ha conquistato un solo podio nelle ultime cinque gare (il successo in Austria, però) e domenica scorsa a Misano non ha brillato con la Ducati. Staremo a vedere.

2° Joan Mir (Suzuki)

Joan Mir si sta rivelando una vera sorpresa. Dopo un inizio deludente il pilota Suzuki si è riscattato con due podi e quattro piazzamenti in “top 5” negli ultimi cinque appuntamenti della MotoGP 2020 e la settimana scorsa a Misano è stato molto veloce.

3° Valentino Rossi (Yamaha)

Valentino Rossi meriterebbe di salire sul podio di Misano dopo averlo sfiorato domenica scorsa. Il Dottore sta mostrando una grande continuità come Mir: quattro piazzamenti in “top 5” negli ultimi cinque Gran Premi della MotoGP 2020.



Jack Miller ha bisogno di un piazzamento importante nel GP dell’Emilia-Romagna per rimanere in corsa per il titolo. A Misano domenica scorsa ha deluso dopo aver portato a casa due podi consecutivi: aspettiamoci una gara migliore.