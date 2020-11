MotoGP 2020 – Morbidelli vince il GP della Comunità Valenciana, Mir campione del mondo

Credits: LLUIS GENE/AFP via Getty Images

Il centauro romano – reduce dal secondo successo nelle ultime tre corse iridate – dovrà difendere domenica prossima in Portogallo il secondo posto nel Motomondiale .

Il pilota australiano si è scatenato nella seconda parte del GP della Comunità Valenciana lottando come un matto contro Morbidelli in un duello (perso) tanto emozionante quanto corretto.

Scattato bene, è riuscito a difendere la terza piazza per tutto il GP della Comunità Valenciana .

Pol Espargaró ha bissato il terzo posto ottenuto domenica scorsa sempre a Valencia portando a casa il terzo piazzamento in “top 3” nelle ultime cinque corse.

6 /10

Takaaki Nakagami (Honda)

Dopo un’ottima qualifica Takaaki Nakagami è caduto al 19° giro mentre cercava di superare Pol Espargaró.

Il centauro giapponese ha sorpreso tutti nelle prime gare della MotoGP 2020 per la continuità ma ora non è più così virtuoso: negli ultimi tre Gran Premi ha mancato i punti in due occasioni.