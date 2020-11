Gli orari TV (in diretta su Sky e DAZN e in differita su TV8) del GP della Comunità Valenciana a Valencia, penultima tappa della MotoGP 2020

Il GP della Comunità Valenciana – penultima tappa della MotoGP 2020 – si terrà (come il GP d’Europa della scorsa settimana) sul circuito di Valencia e sarà trasmesso in diretta su Sky e DAZN e in differita su TV8 (di seguito troverete gli orari TV).



A Joan Mir basterà un podio per laurearsi campione del mondo con una gara di anticipo o non perdere troppi punti da Quartararo, Rins, Viñales e Dovizioso. MotoGP 2020 – GP Comunità Valenciana: cosa aspettarsi Il circuito di Valencia – sede del GP della Comunità Valenciana – è lo stesso tracciato che ha ospitato domenica scorsa il Gran Premio d’Europa: una pista contraddistinta da brusche frenate. Di seguito troverete il calendario del Gran Premio della Comunità Valenciana, gli orari TV su Sky, DAZN e TV8 e il nostro pronostico.

Credits: JOSE JORDAN/AFP via Getty Images Credits: Steve Wobser/Getty Images Credits: Mirco Lazzari gp/Getty Images Credits: Mirco Lazzari/Getty Images Credits: Mirco Lazzari gp/Getty Images /

MotoGP 2020 – Valencia, il calendario e gli orari TV su Sky, DAZN e TV8 Venerdì 13 novembre 2020 10:00-10:40 Moto3 - Prove libere 1 (diretta su Sky Sport MotoGP e DAZN) 10:55-11:40 MotoGP - Prove libere 1 (diretta su Sky Sport MotoGP e DAZN) 11:55-12:35 Moto2 - Prove libere 1 (diretta su Sky Sport MotoGP e DAZN) 13:35-14:15 Moto3 - Prove libere 2 (diretta su Sky Sport MotoGP e DAZN) 14:30-15:15 MotoGP - Prove libere 2 (diretta su Sky Sport MotoGP e DAZN) 15:30-16:10 Moto2 - Prove libere 2 (diretta su Sky Sport MotoGP e DAZN) Sabato 14 novembre 2020 10:00-10:40 Moto3 - Prove libere 3 (diretta su Sky Sport MotoGP e DAZN) 10:55-11:40 MotoGP - Prove libere 3 (diretta su Sky Sport MotoGP e DAZN) 11:55-12:35 Moto2 - Prove libere 3 (diretta su Sky Sport MotoGP e DAZN) 13:15-13:55 Moto3 - Qualifiche (diretta su Sky Sport MotoGP e DAZN) 14:10-14:40 MotoGP - Prove libere 4 (diretta su Sky Sport MotoGP e DAZN) 14:50-15:30 MotoGP - Qualifiche (diretta su Sky Sport MotoGP e DAZN) 15:50-16:30 Moto2 - Qualifiche (diretta su Sky Sport MotoGP e DAZN) Domenica 15 novembre 2020 09:00-09:20 Moto3 - Warm-Up (diretta su Sky Sport MotoGP e DAZN) 09:30-09:50 Moto2 - Warm-Up (diretta su Sky Sport MotoGP e DAZN) 10:00-10:20 MotoGP - Warm-Up (diretta su Sky Sport MotoGP e DAZN) 11:00 Moto3 - Gara (diretta su Sky Sport MotoGP e DAZN, differita alle 14:45 su TV8) 12:20 Moto2 - Gara (diretta su Sky Sport MotoGP e DAZN, differita alle 16:00 su TV8) 14:00 MotoGP - Gara (diretta su Sky Sport MotoGP e DAZN, differita alle 17:45 su TV8)

MotoGP - I numeri del GP della Comunità Valenciana LUNGHEZZA CIRCUITO 4,0 km GIRI 27 RECORD IN PROVA Jorge Lorenzo (Yamaha) - 1'29"401 - 2016 RECORD GARA Marc Márquez (Honda) - 1'31"116 - 2016

MotoGP – Il pronostico del GP della Comunità Valenciana 2020

1° Álex Rins (Suzuki)

Álex Rins farà di tutto per rimanere in corsa per la MotoGP 2020 anche dopo Valencia: non sarà facile ma un successo unito a un Mir fuori dal podio sarebbe di grande aiuto. Il centauro spagnolo è reduce da una vittoria e quattro podi complessivi negli ultimi cinque Gran Premi disputati e nel GP della Comunità Valenciana ha ottenuto un secondo posto nel 2018.

2° Pol Espargaró (KTM)

Pol Espargaró non è in lotta per il Motomondiale e per questo motivo secondo noi darà il massimo puntando a bissare il podio di domenica scorsa su questo tracciato. Il pilota KTM – reduce da due piazzamenti in “top 3” negli ultimi quattro appuntamenti della MotoGP – ha conquistato un terzo posto nel GP della Comunità Valenciana di due anni fa.

3° Andrea Dovizioso (Ducati)

Andrea Dovizioso non sale sul podio in MotoGP da quasi tre mesi ma secondo la matematica è ancora in corsa per il Mondiale 2020. Il pilota forlivese vuole tornare in “top 3” in una gara molto apprezzata: nel GP della Comunità Valenciana in classe regina ha ottenuto un successo nel 2018 e un terzo posto nel 2011.

A nostro avviso Joan Mir non rischierà più di tanto a Valencia e cercherà di tenersi lontano dai guai per non rischiare di perdere il titolo, anche a costo di rinviare i festeggiamenti iridati alla settimana prossima in Portogallo. L’attuale leader della MotoGP – capace di conquistare una vittoria e sei podi totali negli ultimi sette appuntamenti del Motomondiale – è arrivato settimo nel GP della Comunità Valenciana dello scorso anno.