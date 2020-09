Quartararo, vittoria in Catalogna e primato nella MotoGP 2020

Grazie alla vittoria nel GP di Catalogna a Barcellona Fabio Quartararo ha riconquistato il primo posto nella MotoGP 2020. Il centauro francese della Yamaha ha tagliato il traguardo davanti alle due Suzuki di Joan Mir e Álex Rins: era da tredici anni (Misano 2007) che la Casa di Hamamatsu non portava due moto sul podio.

Una giornata da dimenticare per Andrea Dovizioso (buttato fuori dopo due curve da Zarco) e Valentino Rossi (a terra al 16° giro mentre si trovava al secondo posto). MotoGP 2020 – GP Catalogna: le pagelle

10 /10 Fabio Quartararo (Yamaha) Il terzo successo stagionale di Fabio Quartararo – arrivato dopo due mesi di digiuno – coincide con il ritorno in vetta nel Motomondiale. Il centauro transalpino è partito male ma si è ripreso superando nell’ordine Miller, Rossi e Morbidelli.

8 /10 Franco Morbidelli (Yamaha) Il GP di Catalogna di Franco Morbidelli è iniziato alla grande con la pole position di ieri e un’ottima partenza. Poi la situazione è peggiorata: al 9° giro il pilota romano ha ceduto il primo posto a Quartararo, cinque tornate dopo è andato lungo facendosi passare da Rossi e nel finale ha perso il podio facendosi superare dalle due Suzuki di Mir e Rins.

9 /10 Joan Mir (Suzuki) Anche stavolta Joan Mir è stato fantastico nel finale di gara: a Barcellona il pilota Suzuki ha portato a casa un secondo posto e ora è in seconda posizione anche nella MotoGP 2020. Il centauro maiorchino è in uno stato di forma impressionante: terzo piazzamento consecutivo in “top 3” e quinta gara di seguito in “top 5”.

5 /10 Maverick Viñales (Yamaha)

Maverick Viñales è sparito dai radar per tutto il weekend del GP di Catalogna. In qualifica ha ottenuto il quinto tempo (il peggiore tra i piloti Yamaha) e in gara ha fatto ancora peggio partendo malissimo e chiudendo in nona posizione.

10 /10 Yamaha La Yamaha ha dominato le qualifiche a Barcellona con quattro moto in “top 5” e ha dimostrato in gara di essere la moto più veloce. La Casa di Iwata ha ottenuto nel GP di Catalogna la quinta vittoria in MotoGP 2020 e ha due piloti (Quartararo e Viñales) in lotta per il titolo iridato.

MotoGP 2020 – I risultati del GP di Catalogna Prove libere 1 1 Fabio Quartararo (Yamaha) 1:40.431

2 Andrea Dovizioso (Ducati) 1:40.861

3 Joan Mir (Suzuki) 1:41.060

4 Maverick Viñales (Yamaha) 1:41.105

5 Aleix Espargaró (Aprilia) 1:41.195 Prove libere 2 1 Franco Morbidelli (Yamaha) 1:39.789

2 Johann Zarco (Ducati) 1:39.898

3 Brad Binder (KTM) 1:40.008

4 Maverick Viñales (Yamaha) 1:40.208

5 Takaaki Nakagami (Honda) 1:40.412 Prove libere 3 1 Fabio Quartararo (Yamaha) 1:39.418

2 Maverick Viñales (Yamaha) 1:39.462

3 Miguel Oliveira (KTM) 1:39.507

4 Danilo Petrucci (Ducati) 1:39.702

5 Johann Zarco (Ducati) 1:39.709 Prove libere 4 1 Maverick Viñales (Yamaha) 1:40.315

2 Pol Espargaró (KTM) 1:40.335

3 Joan Mir (Suzuki) 1:40.352

4 Valentino Rossi (Yamaha) 1:40.374

5 Fabio Quartararo (Yamaha) 1:40.377 Qualifiche 1 Franco Morbidelli (Yamaha) 1:38.798

2 Fabio Quartararo (Yamaha) 1:39.008

3 Valentino Rossi (Yamaha) 1:39.129

4 Jack Miller (Ducati) 1:39.225

5 Maverick Viñales (Yamaha) 1:39.371 Warm up 1 Fabio Quartararo (Yamaha) 1:40.139

2 Takaaki Nakagami (Honda) 1:40.319

3 Valentino Rossi (Yamaha) 1:40.340

4 Franco Morbidelli (Yamaha) 1:40.473

5 Cal Crutchlow (Honda) 1:40.487