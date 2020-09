Gli orari TV (in diretta su Sky e DAZN e in differita su TV8) del GP di Catalogna a Barcellona, ottava tappa della MotoGP 2020

Il GP di Catalogna a Barcellona – ottava tappa della MotoGP 2020 – sarà trasmesso in diretta su Sky e DAZN e in differita su TV8 (di seguito troverete gli orari TV).



Andrea Dovizioso cercherà di conservare il primato nel Motomondiale sulla pista di casa di Maverick Viñales e Pol Espargaró ma dovrà vedersela con tantissimi rivali (tra cui Valentino Rossi, grande amante della pista catalana). MotoGP 2020 – GP Catalogna: cosa aspettarsi Il circuito di Barcellona – sede del GP di Catalogna – è un tracciato caratterizzato da alte velocità e da staccate impegnative che sollecitano molto i freni. Dal 2008 a oggi solo Casey Stoner (nel 2011) è stato capace di trionfare qui senza avere un passaporto italiano o spagnolo. Di seguito troverete il calendario del GP di Catalogna, gli orari TV su Sky, DAZN e TV8 e il nostro pronostico.

MotoGP 2020 – Barcellona, il calendario e gli orari TV su Sky, DAZN e TV8 Venerdì 25 settembre 2020 09:00-09:40 Moto3 - Prove libere 1 (diretta su Sky Sport MotoGP e DAZN) 09:55-10:40 MotoGP - Prove libere 1 (diretta su Sky Sport MotoGP e DAZN) 10:55-11:35 Moto2 - Prove libere 1 (diretta su Sky Sport MotoGP e DAZN) 13:15-13:55 Moto3 - Prove libere 2 (diretta su Sky Sport MotoGP e DAZN) 14:10-14:55 MotoGP - Prove libere 2 (diretta su Sky Sport MotoGP e DAZN) 15:10-15:50 Moto2 - Prove libere 2 (diretta su Sky Sport MotoGP e DAZN) Sabato 26 settembre 2020 09:00-09:40 Moto3 - Prove libere 3 (diretta su Sky Sport MotoGP e DAZN) 09:55-10:40 MotoGP - Prove libere 3 (diretta su Sky Sport MotoGP e DAZN) 10:55-11:35 Moto2 - Prove libere 3 (diretta su Sky Sport MotoGP e DAZN) 12:35-13:15 Moto3 - Qualifiche (diretta su Sky Sport MotoGP, DAZN e TV8) 13:30-14:00 MotoGP - Prove libere 4 (diretta su Sky Sport MotoGP e DAZN) 14:10-14:50 MotoGP - Qualifiche (diretta su Sky Sport MotoGP, DAZN e TV8) 15:10-15:50 Moto2 - Qualifiche (diretta su Sky Sport MotoGP, DAZN e TV8) Domenica 27 settembre 2020 09:40-10:00 Moto3 - Warm-Up (diretta su Sky Sport MotoGP e DAZN) 10:10-10:30 Moto2 - Warm-Up (diretta su Sky Sport MotoGP e DAZN) 10:40-11:00 MotoGP - Warm-Up (diretta su Sky Sport MotoGP e DAZN) 12:00 Moto3 - Gara (diretta su Sky Sport MotoGP e DAZN, differita alle 14:05 su TV8) 13:20 Moto2 - Gara (diretta su Sky Sport MotoGP e DAZN, differita alle 15:20 su TV8) 15:00 MotoGP - Gara (diretta su Sky Sport MotoGP e DAZN, differita alle 17:00 su TV8)

MotoGP - I numeri del GP di Catalogna LUNGHEZZA CIRCUITO 4,6 km GIRI 24 RECORD IN PROVA Jorge Lorenzo (Honda) - 1'38"680 - 2018 RECORD IN GARA Jorge Lorenzo (Honda) - 1'40"021 - 2018

MotoGP – Il pronostico del GP di Catalogna 2020

1° Valentino Rossi (Yamaha) Il GP di Catalogna è uno dei più amati da Valentino Rossi: a Barcellona nella classe regina il Dottore ha conquistato sette vittorie e ben 14 podi totali. Non c’è un luogo migliore per riscattare la delusione del GP dell’Emilia-Romagna e per riavvicinarsi alla vetta della MotoGP 2020.

2° Maverick Viñales (Yamaha)

Maverick Viñales – reduce dalla vittoria a Misano – farà di tutto per soffiare a Dovizioso il primo posto nella MotoGP 2020. C’è solo un problema: il centauro spagnolo non ama la gara di casa (mai sul podio nella classe regina e una quarta piazza come miglior piazzamento).

3° Andrea Dovizioso (Ducati)

Andrea Dovizioso è ancora in testa alla MotoGP 2020 ma da quando ha vinto in Austria non è più salito sul podio. Secondo noi dopo il GP di Catalogna (gara nella quale il centauro romagnolo ha conquistato un successo e due podi totali) perderà il primato iridato.



Pol Espargaró – come Viñales – non ama il Gran Premio di casa: il suo miglior risultato in MotoGP a Barcellona è un quinto posto. Va detto, però, che il centauro catalano è in uno stato di forma impressionante: due podi nelle ultime tre gare iridate e tanta voglia di disputare un’altra grande corsa.