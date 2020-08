MotoGP 2020 – Dovizioso e Ducati, dopo il divorzio la vittoria in Austria

Credits: JOE KLAMAR/AFP via Getty Images

Credits: JOE KLAMAR/AFP via Getty Images

A Spielberg abbiamo assistito a una gara emozionante nella quale si è sfiorata la tragedia: al nono giro la corsa è stata interrotta a causa di un pauroso incidente (fortunatamente senza conseguenze gravi) tra Johann Zarco e Franco Morbidelli con le due moto che sono rientrate in pista velocissime rischiando di travolgere le Yamaha di Valentino Rossi e Maverick Viñales.

Andrea Dovizioso è tornato sul gradino più alto del podio in MotoGP dopo oltre un anno e ha riportato al successo la Ducati .

Joan Mir ha disputato un GP d’Austria quasi perfetto e ha ottenuto il primo podio in carriera in MotoGP .

6 /10

Maverick Viñales (Yamaha)

Un altro Gran Premio da dimenticare per Maverick Viñales: decimo e salvo per miracolo (come Valentino Rossi) dopo l’incidente tra Zarco e Morbidelli.

L’unica buona notizia arriva dalla classifica della MotoGP 2020, che vede il pilota iberico terzo nel Motomondiale.