Il GP d’Austria a Spielberg – quarta tappa della MotoGP 2020 – sarà trasmesso in diretta su Sky e DAZN e in differita su TV8 (di seguito troverete gli orari TV).

Il Red Bull Ring a Spielberg – sede del GP d’Austria – è un circuito velocissimo che premia le moto più “cavallate” ma la pioggia prevista per venerdì e sabato potrebbe scombussolare le qualifiche.

Su un circuito favorevole alle Ducati Andrea Dovizioso farà di tutto per centrare una vittoria che manca ormai da un anno ma dovrà vedersela contro le temibili Yamaha .

1° Andrea Dovizioso (Ducati)



Andrea Dovizioso – così come la Ducati – ama molto il GP d’Austria: nei quattro precedenti al Red Bull Ring ha portato a casa due vittorie ed è sempre salito sul podio.

Il pilota romagnolo è alla ricerca di un successo che manca da oltre un anno (l’ultimo trionfo risale a 12 mesi fa proprio in Austria): lui ha tutte le carte in regola per dominare ma dipenderà tutto dalla sua moto.