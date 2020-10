Il GP d’Aragona ad Alcañiz – decima tappa della MotoGP 2020 – sarà trasmesso in diretta su Sky e DAZN e in differita su TV8 (di seguito troverete gli orari TV).

Al termine di questa corsa vedremo ancora Fabio Quartararo in testa al Motomondiale o, al contrario, troveremo un pilota più adatto a questa pista come Maverick Viñales o Andrea Dovizioso (che potrà beneficiare di una Ducati velocissima in rettilineo)? Lo scopriremo domenica.

Andrea Dovizioso non sale sul podio da quando ha trionfato in Austria ma nonostante questo è ancora in lotta per conquistare il Mondiale.

2° Maverick Viñales (Yamaha)



Maverick Viñales ha un solo obiettivo in mente: restare in corsa per la MotoGP 2020 dopo le brutte prestazioni di Barcellona e Le Mans.

Non sarà però per niente facile su una pista poco amata come quella di Alcañiz: zero podi nella classe regina e tre quarti posti come migliori risultati.