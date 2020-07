Gli orari TV (in diretta su Sky e DAZN e in differita su TV8) del GP d'Andalusia a Jerez, seconda tappa della MotoGP 2020

Il GP d’Andalusia – seconda tappa della MotoGP 2020 – si terrà (come il GP di Spagna della scorsa settimana) sul circuito di Jerez e sarà trasmesso in diretta su Sky e DAZN e in differita su TV8 (di seguito troverete gli orari TV).

In quella che molto probabilmente sarà l’unica corsa del Motomondiale senza Marc Márquez – reduce dalla frattura all’omero destro e da un’operazione – Ducati e Yamaha si daranno battaglia per soffiare il maggior numero di punti al sei volte campione del mondo. MotoGP 2020 – GP Andalusia: cosa aspettarsi Il circuito di Jerez – sede del GP d’Andalusia – è lo stesso tracciato che ha ospitato domenica scorsa il Gran Premio di Spagna: una pista ricca di punti nei quali sorpassare. Di seguito troverete il calendario del GP d’Andalusia, gli orari TV su Sky, DAZN e TV8 e il nostro pronostico.

MotoGP 2020 – Jerez, il calendario e gli orari TV su Sky, DAZN e TV8 Venerdì 24 luglio 2020 09:00-09:40 Moto3 - Prove libere 1 (diretta su Sky Sport MotoGP e DAZN) 09:55-10:40 MotoGP - Prove libere 1 (diretta su Sky Sport MotoGP e DAZN) 10:55-11:35 Moto2 - Prove libere 1 (diretta su Sky Sport MotoGP e DAZN) 13:15-13:55 Moto3 - Prove libere 2 (diretta su Sky Sport MotoGP e DAZN) 14:10-14:55 MotoGP - Prove libere 2 (diretta su Sky Sport MotoGP e DAZN) 15:10-15:50 Moto2 - Prove libere 2 (diretta su Sky Sport MotoGP e DAZN) Sabato 25 luglio 2020 09:00-09:40 Moto3 - Prove libere 3 (diretta su Sky Sport MotoGP e DAZN) 09:55-10:40 MotoGP - Prove libere 3 (diretta su Sky Sport MotoGP e DAZN) 10:55-11:35 Moto2 - Prove libere 3 (diretta su Sky Sport MotoGP e DAZN) 12:35-13:15 Moto3 - Qualifiche (diretta su Sky Sport MotoGP e DAZN) 13:30-14:00 MotoGP - Prove libere 4 (diretta su Sky Sport MotoGP e DAZN) 14:10-14:50 MotoGP - Qualifiche (diretta su Sky Sport MotoGP e DAZN) 15:10-15:50 Moto2 - Qualifiche (diretta su Sky Sport MotoGP e DAZN) Domenica 26 luglio 2020 08:20-08:40 Moto3 - Warm-Up (diretta su Sky Sport MotoGP e DAZN) 08:50-09:10 Moto2 - Warm-Up (diretta su Sky Sport MotoGP e DAZN) 09:20-09:40 MotoGP - Warm-Up (diretta su Sky Sport MotoGP e DAZN) 11:00 Moto3 - Gara (diretta su Sky Sport MotoGP e DAZN, differita alle 14:00 su TV8) 12:20 Moto2 - Gara (diretta su Sky Sport MotoGP e DAZN, differita alle 15:30 su TV8) 14:00 MotoGP - Gara (diretta su Sky Sport MotoGP e DAZN, differita alle 17:00 su TV8)

MotoGP - I numeri del GP di Andalusia LUNGHEZZA CIRCUITO 4,4 km GIRI 25

MotoGP – Il pronostico del GP d’Andalusia 2020

1° Andrea Dovizioso (Ducati) Approfittare di una gara senza Márquez per ottenere il massimo risultato: è questo l’obiettivo di Andrea Dovizioso in Andalusia. Un traguardo a nostro avviso raggiungibile per un pilota che ha sempre fatto della continuità il suo punto di forza: tre podi e quattro piazzamenti in “top 5” nelle ultime cinque corse iridate.

2° Fabio Quartararo (Yamaha)

Fabio Quartararo ha conquistato il primo successo in carriera in MotoGP la settimana scorsa sulla stessa pista ed è – secondo noi – il principale rivale di Dovizioso nella lotta per la vittoria del GP d’Andalusia. Il pilota francese, reduce da due podi negli ultimi due Gran Premi, dovrà confermarsi anche domenica prossima: aspettiamoci un’altra grande prova da parte sua.

3° Jack Miller (Ducati) Anche nel GP d’Andalusia assisteremo a un’altra ottima prestazione di Jack Miller? Probabilmente sì. Il pilota australiano – quarto una settimana fa a Jerez – ha ottenuto due podi e tre piazzamenti in “top 5” negli ultimi quattro Gran Premi disputati dimostrando di meritare ampiamente il posto da pilota Ducati ufficiale (dal 2021).



Maverick Viñales è reduce da un buon secondo posto a Jerez ma sta soffrendo il confronto contro un Quartararo “non ufficiale” ma più veloce. Il centauro spagnolo, oltretutto, non è molto continuo e questo non aiuta in una MotoGP 2020 estremamente concentrata nella quale è vietato commettere errori.