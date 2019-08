MotoGP 2020, il calendario provvisorio

Mentre gran parte dei piloti della MotoGP sono impegnati nei test di Misano in vista dei prossimi appuntamenti in calendario (e anche in vista della prossima stagione), Dorna ha intanto rilasciato un elenco provvisorio dei GP del motomondiale 2020. Si parte dal Qatar, come da tradizione, l’8 di Marzo ma ci sarà una novità assoluta: il 12 luglio, salvo cambi di programma, si correrà in Finlandia. La stagione, invece, si chiuderà il 15 novembre a Valencia.

Calendario MotoGP 2019

08/03 Qatar* Losail International Circuit

22/03 Thailandia Chang International Circuit

05/04 Delle Americhe Circuit of the Americas

19/04 Republica Argentina Termas de Rio Hondo

03/05 Spagna Circuito de Jerez – Ángel Nieto

17/05 Francia Le Mans

31/05 Italia Autodromo del Mugello

07/06 Catalogna Barcelona – Catalunya

21/06 Germania Sachsenring

28/06 Olanda TT Circuit Assen

12/07 Finlandia** KymiRing

09/08 Rep. Ceca*** Automotodrom Brno

16/08 Austria Red Bull Ring-Spielberg

30/08 Gran Bretagna Silverstone

13/09 S.Marino e Riv.di Rimini Misano World Circuit M.Simoncelli

04/10 Aragona MotorLand Aragón

18/10 Giappone Twin Ring Motegi

25/10 Australia Philip Island

01/11 Malesia Sepang International Circuit

15/11 Comunità Valenciana Comunitat Valenciana-Ricardo Tormo

* Gara in notturna

** Soggetto a omologazione FIM

*** In attesa di rinnovo contrattuale