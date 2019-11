MotoGP 2019, Valencia: gli orari tv di gara e qualifiche

Tutto pronto per l’ultimo appuntamento della MotoGP 2019. A Valencia domenica si correrà la gara che di fatto metterà fine alla stagione per proiettare già piloti e team verso il nuovo anno. Che purtroppo, come vi abbiamo raccontato, sarà “orfano” di Jorge Lorenzo, il quale con una conferenza stampa a sorpresa ha annunciato il suo ritiro, mettendo definitivamente fine a tutte le voci che circolavano negli ultimi mesi.

Il majorchino, tra le altre cose, ha ottenuto il maggior numero di successi a Valencia: 4, proprio come quelli di Daniel Pedrosa. L’anno scorso invece il gradino più alto del podio fu di Andrea Dovizioso (seguito da Rins ed Espargaro) e chissà che il pilota Ducati quest’anno non possa chiudere in bellezza la stagione.

Ma gli occhi sono puntati anche e soprattutto su un Vinales che ha ritrovato se stesso e le performance proprio in questa ultima parte di campionato. Come di consueto prove, qualifiche e gara saranno trasmessi su Sky Sport MotoGP e in diretta anche su TV8.

MotoGP 2019, Valencia: gli orari della diretta di Sky e TV8

Venerdì

Ore 8.55 Moto3 – prove libere 1

Ore 9.50 MotoGP – prove libere 1

Ore 10.50 Moto2 – prove libere 1

Ore 13.05 Moto3 – prove libere 2

Ore 14:00 MotoGP – prove libere 2

Ore 15:00 Moto2 – prove libere 2

Ore 16:00 MotoE – qualifiche

Sabato

Ore 8.55 Moto3 – prove libere 3

Ore 9.50 MotoGP – prove libere 3

Ore 10.50 Moto2 – prove libere 3

Ore 12.30 Qualifiche Moto3

Ore 13.30 MotoGP – prove libere 4

Ore 14.10 Qualifiche MotoGP

Ore 15:00 Qualifiche Moto2

Ore 16:15 Gara 1 MotoE

Domenica

Ore 8.40 Warm Up Moto3, Moto2 e MotoGP

Ore 10:05 Gara 2 MotoE

Ore 11:00 Gara Moto3

Ore 12.20 Gara Moto2

Ore 14:00 Gara MotoGP