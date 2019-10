È già entrato nel vivo il weekend della Thailandia per MotoGP 2019. Domenica si correrà il quindicesimo appuntamento della stagione, quello che potrebbe già regalare a Marquez la matematica vittoria del titolo mondiale. Superato lo spavento di quest’oggi – Marquez è uscito praticamente illeso da un incidente spaventoso, dopo il quale è stato trasportato in ospedale per controlli di sicurezza – il campione spagnolo può concentrarsi sulla gara di domenica. Solo Dovizioso può in qualche moto ostacolare il suo successo anticipato di cinque gare.

Ecco le varie ipotesi che concederebbero a Marquez il mondiale: se vince, indipendentemente dal piazzamento di Dovizioso; se arriva 2°, 3° o 4°, Dovizioso deve piazzarsi almeno una posizione indietro; se arriva 5°, Dovizioso deve arrivare almeno settimo o peggio: se arriva 6º, 7º, 8º, 9º, 10º, 11º, 12º o 13º e Dovizioso deve avere almeno due posizioni in meno rispetto a Marquez; e se arriva 14° e Dovizioso non ottiene nessun punto. Come di consueto la gara sarà trasmessa in diretta su Sky Sport MotoGP e in differita su TV8. Di seguito gli orari TV.

MotoGP 2019, Thailandia: gli orari TV

SABATO

Ore 4:00 Moto3 – prove libere 3

Ore 4:50 MotoGP – prove libere 3

Ore 5:50 Moto2 – prove libere 3

Ore 7:30 Qualifiche Moto3

Ore 8:30 MotoGP – prove libere 4

Ore 9:10 Qualifiche MotoGP

Ore 10:00 Qualifiche Moto2

DOMENICA

Ore 3:40 Warm Up Moto3, Moto2 e MotoGP

Ore 6:00 Gara Moto3 (ore 11 su TV8)

Ore 7:20 Gara Moto2 (ore 12.15 su TV8)

Ore 9:00 Gara MotoGP (ore14 su TV8)