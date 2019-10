Il weekend della MotoGP 2019 di Motegi è entrato nel vivo con le prime prove libere. Sul circuito giapponese ci si attende un altra prestazione super di Marc Marquez, già campione del mondo ma sempre affamato di risultati. Anche lo scorso anno lo spagnolo si impose e in queste ore ha già fatto capire che per gli avversari sarà una domenica difficile. C’è attesa di conoscere il potenziale delle Yamaha ufficiali e non (Quartararo ormai non è più una sorpresa, ma una certezza), così come ci si aspetta che anche le Ducati possano venir fuori bene. Come di consueto, prove e gara saranno trasmesse in chiaro su Sky Sport MotoGP e in differita su TV8. Di seguito gli orari TV.

MotoGP 2019, Motegi: gli orari TV

Sabato

2:00 Moto3 FP 3

2:55 Moto2 FP 3

3:50 MotoGP FP 3

5:35 Moto3 QP 1

6:00 Moto3 QP 2

6:30 Moto2 QP 1

6:55 Moto2 QP 2

7:25 MotoGP FP 4

8:05 MotoGP QP 1

8:30 MotoGP QP 2

Domenica

1:40 Moto3 Warm Up

2:10 Moto2 Warm Up

2:40 MotoGP Warm Up

5:00 – Moto3 Gara (11.00 su TV8)

6:20 – Moto2 Gara (12.15 su TV8)

8:00 – MotoGP Gara (14.00 su TV8)