È ufficialmente iniziato il weekend della MotoGP 2019 a Misano, dove domenica si corre il tredicesimo round della stagione. Prime prove libere già archiviate in vista della gara di domenica per la quale c’è grande attesa. D’altronde quello della riviera romagnola è un appuntamento sempre molto atteso dai tanti tifosi che ogni anno affollano le tribune.

Sono Valentino Rossi e Jorge Lorenzo i piloti più vincenti di Misano (3 successi cadauno), ma oggi resta Marc Marquez il favorito. Sulla carta anche Andrea Dovizioso, vittorioso nella scorsa stagione proprio davanti allo spagnolo, potrebbe essere tra i favoriti, mentre resta da capire se la Yamaha di Rossi sarà in grado di stare con i più forti. Come di consueto la gara sarà trasmessa in diretta su Sky Sport MotoGP e su TV8

MotoGP 2019, Misano: gli orari TV su Sky e TV8

Sabato

Ore 8.55: Prove libere 3 Moto3

Ore 9.50: Prove libere 3 MotoGP

Ore 10.50: Prove libere 3 Moto2

Ore 12.30: qualifiche Moto3

Ore 13.30: prove libere 4 MotoGP

Ore 14.10: qualifiche MotoGP

Ore 15.05: qualifiche Moto2

Ore 16.10: MotoE – Race 1

Domenica

Ore 8.15: Warm up Moto3, Moto2, MotoGP

Ore 10: MotoE – Race 2

Ore 11: Gara Moto3

Ore 12.20: Gara Moto2

Ore 14: Gara MotoGP