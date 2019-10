MotoGP 2019, le foto più belle di Motegi

Ecco una gallery con alcune delle foto più suggestive del weekend di Motegi appena concluso. Sul circuito giapponese la MotoGP 2019 ha visto nuovamente Marc Marquez imporsi da protagonista assoluto. Non sarà certo un titolo mondiale a cambiare le sue motivazioni. Il pilota spagnolo ha grande voglia di continuare a vincere per “gonfiare” il suo palmares e per portare a casa nuovi record.

La gara di Motegi però ha confermato anche che Quartararo orma non è più una sorpresa ma una piacevole certezza. È il rookie dell’anno ed è sicuramente un pilota che il prossimo anno potrà regalarci emozioni. Anche Dovizioso ha come sempre tirato fuori il massimo su un circuito non certo favorevolissimo alla sua Ducati; resta però con i piedi per terra consapevole che per lottare per un mondiale bisognerà fare passi avanti.

Altra domenica da dimenticare per Valentino Rossi, che tuttavia sembra continuare a trovare le motivazioni per andare avanti. Chissà se invece le ha ancora, le motivazioni, Jorge Lorenzo…