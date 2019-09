MotoGP 2019, le foto più belle di Aragon

Ecco alcuni tra gli scatti più interessanti della domenica di Aragon, dove la MotoGP 2019 ha suonato ancora una volta la sinfonia di Marquez. Il campione del mondo in carica ha dominato dall’inizio alla fine facendo praticamente un altro sport rispetto a tutti gli altri, confermando il potenziale già espresso nel corso delle prime prove libere e delle qualifiche.

Tuttavia è stata una domenica proficua anche per le Ducati, in particolare per quelle di Andrea Dovizioso e di Jack Miller, entrambi sul podio a fine gara. Non è stata altrettanto piacevole per Danilo Petrucci, attardato. Proprio come attardato è stato Valentino Rossi, rispetto alle performanti (ma non brillantissime) Yamaha di Vinales e Quartararo.

Prossimo appuntamento in Thailandia, il 6 ottobre. E lì Marquez potrebbe già chiudere i giochi definitivamente con un anticipo di 4 GP.