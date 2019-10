MotoGP 2019, le foto più belle della Thailandia

Ecco alcuni tra gli scatti più interessanti di un intenso weekend che ha regalato alla MotoGP 2019 e a tutti gli appassionati un risultato importante. Marc Marquez sul circuito della Thailandia si è laureato per l’ottava volta in carriera campione del mondo entrando a pieno regime nell’olimpo dei più forti di sempre. E soprattutto facendolo con ancora una lunga prospettiva, visti la sua giovane età e il suo talento smisurato.

Ancora una volta Marc ha imposto la sua superiorità anche se ha trovato – in generale in questo finale di stagione – un avversario piuttosto ostico, che potrebbe rivelarsi forse l’unico in grado di ostacolarlo in futuro. Parliamo chiaramente di Fabio Quartararo, sul quale è bene non sbilanciarsi troppo, non potendo però fare a meno di riconoscerne il talento: ha debuttato quest’anno nella classe regina e si è espresso ad altissimi livelli, centrando tanti podi.

Ci si aspettava invece forse qualcosa in più da Andrea Dovizioso e Valentino Rossi: nessuno dei due è riuscito a rendere difficile la vita a Marquez, ed entrambi possono in buona parte far ricadere la causa di questa altalenanza di performance sulle moto che guidano. Il mondiale, dunque, si chiude qui. Ma ci sono ancora quattro gare da disputare. Per puro divertimento. E anche in quel caso, siamo sicuri, Marquez non si tirerà affatto indietro…