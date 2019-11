MotoGP 2019, le foto più belle del GP di Valencia

Ecco alcune delle foto più belle dell’ultimo appuntamento del Motomondiale. A Valencia Marc Marquez ha conquistato l’ultima vittoria stagionale, a dimostrazione che il titolo conquistato con 5 gare d’anticipo è stra-meritato. Lo spagnolo ha condotto un’altra annata delle sue, dominando in lungo e in largo su quasi tutti i circuiti del calendario. Di fatto, ha fatto un’altro mestiere rispetto a tutti gli altri.

Sul podio, a Valencia, ci sono finiti Quartararo – Rookie of the year – e Miller. Ma buona parte della scena l’ha “rubata”, doverosamente, il buon Jorge Lorenzo. Il majorchino ha corso infatti la sua ultima gara in carriera, dopo aver annunciato giovedì pomeriggio il suo ritiro dalle corse. Ha salutato tutti i compagni e rivali, e anche il suo pubblico. Chissà cosa farà nel futuro, non è da escludere che possa comunque continuare a svolgere qualche attività in sella.

Intanto domani e dopodomani, sempre a Valencia, si iniziano a gettare le basi per il 2020 con i primi test.