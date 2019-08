MotoGP 2019, le foto più belle di Silverstone

Ecco alcune delle immagini più spettacolari del GP di Silverstone, vinto per un soffio da Alex Rins bravo a precedere di pochi millesimi Marquez sul traguardo. A seguire le due Yamaha di Vinales e Rossi, mentre Dovizioso è stato falciato a inizio gara dall’incolpevole Quartararo.

Un po’ di pepe al campionato per fortuna, perchè l’esito è sempre più scontato, con Marquez saldamente al comando e sempre più bravo a capitalizzare in tutte le circostanze.

Il prossimo appuntamento per la MotoGP 2019 è fissato per settembre: il 15 si tornerà in Italia, sul circuito di Misano Adriatico, per dar vita a un nuovo ed emozionante Gran Premio.