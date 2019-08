MotoGP 2019, le foto più belle di Brno

Ecco alcune delle immagini più belle del weekend di Brno, dove la MotoGP 2019 ha corso il decimo appuntamento stagionale. Come ormai consuetudine, anche sul tracciato ceco si è imposto con una importante supremazia Marc Marquez.

Lo spagnolo dopo aver dato spettacolo nel corso della qualifica del sabato – andando ad effettuare un giro pazzo su un asfalto mezzo bagnato e mezzo asciutto con le gomme slick – ha imposto un ritmo di gara troppo alto per chiunque, dominando e vincendo il suo sesto GP stagionale.

Dietro di lui si è piazzato un ottimo Andrea Dovizioso, seguito da Jack Miller. Solo sesto Valentino Rossi, miglior Yamaha sul traguardo. Oggi sono in corso, sempre sul circuito di Brno, dei test ufficiali importantissimi soprattutto in vista della stagione 2020. Ma non bisognerà perdere la concentrazione, perché domenica si tornerà nuovamente in pista in Austria.