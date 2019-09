MotoGP 2019, Aragon: gli orari TV

Ad Aragon è già entrato nel vivo il weekend della MotoGP 2019. Domenica si correrà il terzo round spagnolo della stagione e potrebbe essere un altro GP dove Marc Marquez potrebbe fare la differenza.

È lui infatti il pilota ad aver ottenuto il maggior numero di successi ad Aragon e già nel corso delle prime prove libere del venerdì ha dimostrato di poter fare la differenza.

I riflettori saranno dunque puntati su chi insegue, a partire dalle Yamaha ufficiali e non e dalla Ducati di Dovizioso. Come di consueto la gara sarà trasmessa in diretta su Sky Sport MotoGP e su TV8.

Gli orari in pista e in TV

Sabato

Ore 8.55: Prove libere 3 Moto3

Ore 9.50: Prove libere 3 MotoGP

Ore 10.50: Prove libere 3 Moto2

Ore 12.30: qualifiche Moto3

Ore 13.30: prove libere 4 MotoGP

Ore 14.10: qualifiche MotoGP

Ore 15.05: qualifiche Moto2

Domenica

Ore 8.15 Warm up Moto3, Moto2, MotoGP

Ore 11:00 Gara Moto3

Ore 13.00 Gara MotoGP

Ore 14.30 Gara Moto2