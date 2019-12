Marc Marquez si aggiudica un’altra BMW …

Il campione del mondo della MotoGP 2019, Marc Marquez, ha ricevuto per la settima volta il prestigioso premio BMW M Award. Dal 2003, il BMW M Award è uno dei pilastri del BMW M GmbH essendo ‘Auto ufficiale del MotoGP. Al termine di ogni stagione, BMW M GmbH premia il pilota che ha ottenuto il miglior risultato nelle qualifiche della MotoGP con un’esclusiva BMW M di alta gamma.

Come di consueto, il premio viene consegnato il sabato dell’ultimo Gran Premio della stagione, a Valencia. L’auto del 2019 è una BMW X4 M Competition di colore Toronto Red Metallic. “Voglio ringraziare BMW M GmbH per il modo in cui ci premia per le nostre prestazioni in pista durante le qualifiche. Sono rimasto senza parole quando ho ricevuto questo premio per il settimo anno consecutivo. Sono contento di essere stato il più veloce in classifica in questa stagione perché non è stato facile. Non vedo l’ora di salire in macchina”, ha detto Marc Marquez a margine della premiazione.

La BMW X4 M Competition è equipaggiata con l’unità altamente tecnologica di M TwinPower Turbo da 3.000 cc capace di generare una potenza di 510 CV e 600 Nm. Il nuovo motore ad alto rendimento combina con la trasmissione ad otto velocità M Steptronic con Drivelogic e utilizza il nuovo sistema di trazione a quattro ruote M xDrive per gestire tutta la potenza su strada. L’accelerazione della BMW X4 M Competition da 0 a 100 km/h avviene in 4,1 secondi. Tra gli altri aspetti dell’equipaggiamento sportivo ed esclusivo dell’auto c’è il pacchetto M Competition, il sistema di scarico M Sport e il pacchetto esteriore in carbonio.