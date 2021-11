MotoGP 2021: Marc Márquez salta il GP dell’Algarve

Marc Márquez salterà il GP dell’Algarve, penultima tappa della MotoGP 2021 in programma domenica 7 novembre sul circuito di Portimão. Il pilota spagnolo della Honda – sei volte campione del mondo nella classe regina del Motomondiale – ha riportato una commozione cerebrale durante una sessione di allenamento in off-road sabato scorso ed è stato deciso di non farlo scendere in pista.

Márquez era tornato a correre in MotoGP proprio a Portimão lo scorso aprile nel Gran Premio del Portogallo dopo nove mesi di assenza in seguito all’incidente di Jerez nel quale aveva riportato la frattura dell’omero destro. Nonostante una condizione fisica non ottimale e le prime due corse stagionali saltate il centauro spagnolo è riuscito a raggiungere il sesto posto nel Mondiale: merito dei tre successi ottenuti in Germania, nelle Americhe e in Emilia-Romagna.

La prima edizione di sempre del GP dell’Algarve, penultimo appuntamento della MotoGP 2021, si correrà a Portimão domenica 7 novembre alle 14:00. Il titolo iridato piloti è già stato assegnato a Fabio Quartararo ma bisogna ancora stabilire chi conquisterà il campionato Costruttori tra Ducati e Yamaha.