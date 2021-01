Joan Mir, campione per caso

Nel 2015 Mir prende parte al Mondiale Moto3 Junior e porta a casa quattro successi nelle prime sei corse (Portimão, Catalogna gara 2 e le due tappe di Aragona). Nello stesso anno debutta in Moto3 nel GP d’Australia – con un incidente – in sella a una Honda del team Leopard per rimpiazzare il giapponese Hiroki Ono.

Doppia promozione

Nel 2018 Mir viene promosso in Moto2 e con la Kalex della squadra Marc VDS conquista quattro podi di cui due secondi posti in Germania e in Australia. Nonostante risultati peggiori di quelli del compagno – il connazionale Álex Márquez – trova un posto in MotoGP per la stagione successiva.