Il GP d’Italia al Mugello – sesta tappa della MotoGP 2021 – sarà trasmesso in diretta in chiaro anche su TV8 (oltre che su Sky e DAZN). Di seguito troverete gli orari TV.

Nella corsa più attesa dai fan italiani delle due ruote la Ducati proverà a salire sul gradino più alto del podio per la terza volta consecutiva ma dovrà vedersela con una Yamaha particolarmente in forma. Attenzione alla pioggia prevista per domenica che potrebbe incidere in modo rilevante sull’esito della gara.

MotoGP 2021 – GP Italia: cosa aspettarsi

Il circuito del Mugello torna a ospitare il GP d’Italia dopo un anno di pausa causa Covid-19: una pista tecnica molto amata dai piloti piuttosto usurante per gli pneumatici. La Ducati è imbattuta qui dal 2017 e dalla nascita della MotoGP solo Casey Stoner è stato capace di salire (nel 2009) sul gradino più alto del podio di questo tracciato nella classe regina senza essere italiano o spagnolo.

Di seguito troverete il calendario del GP d’Italia, gli orari TV su Sky, DAZN e TV8 e il nostro pronostico.