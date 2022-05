MotoGP 2022: il calendario aggiornato e tutti i circuiti

Il calendario della MotoGP 2022 è composto da 20 GP contro i 18 dello scorso anno: tra le novità segnaliamo il ritorno di sei gare (Indonesia, Argentina, Giappone, Thailandia, Australia e Malaysia) e l’addio a quattro appuntamenti (Doha, Stiria, Emilia-Romagna e Algarve).

Di seguito troverete il calendario completo della MotoGP 2022 e le caratteristiche dei circuiti del Motomondiale compresi i record sul giro e gli orari per seguire le prove libere, le qualifiche e le gare. Senza dimenticare i Gran Premi che verranno trasmessi in diretta TV anche in chiaro su TV8 e non solo su Sky Sport MotoGP.

MotoGP 2022 – Il calendario e i circuiti