Calendario MotoGP 2020: tutte le date, i circuiti e gli orari

Ormai manca sempre di meno per l’inizio della stagione 2020 della MotoGP. Dopo la lunga pausa invernale si ritornerà in pista tra pochissimo per i primi test del 2020 in vista del motomondiale in programma a partire dall’8 marzo, con la consueta gara in notturna in Qatar, sul circuito di Losail. Dal 2 al 4 febbraio e dal 7 al 9 febbraio, i piloti della MotoGP saranno impegnati a Sepang, in Malesia, con i test. Che proseguiranno poi dal 22 al 24 febbraio in Qatar.

Per quanto riguarda invece gli appuntamenti in calendario, confermati i due GP italiani, al Mugello il 31 maggio e a Misano il 13 settembre. Tra le novità riguardanti i piloti in pista, spicca la coppia Marquez in casa Honda, con Alex che affiancherà (sostituendo Lorenzo) il fratello Marc, campione del mondo in carica. Resta invece ancora da capire se Andrea Iannone – alle prese con una squalifica per doping – riuscirà a prendere parte alla stagione 2020 in sella alla Aprilia.

Calendario MotoGP 2020: date, circuiti e orari

GP QATAR: 8 marzo – ore 18.00

GP THAILANDIA: 22 marzo – ore 9.00

GP STATI UNITI: 5 aprile – ore 21.00

GP ARGENTINA: 19 aprile – ore 20.00

GP SPAGNA: 3 maggio – ore 14.00

GP FRANCIA: 17 maggio – ore 14.00

GP ITALIA: 31 maggio – ore 14.00

GP CATALUNYA: 7 giugno – ore 14.00

GP GERMANIA: 21 giugno – ore 14.00

GP OLANDA: 28 giugno – ore 14.00

GP FINLANDIA: 12 luglio – ore 14.00

GP REPUBBLICA CECA: 9 agosto – ore 14.00

GP AUSTRIA: 16 agosto – ore 14.00

GP GRAN BRETAGNA: 30 agosto – ore 14.00

GP SAN MARINO: 13 settembre – ore 14.00

GP ARAGON: 4 ottobre – ore 13.00

GP GIAPPONE: 18 ottobre – ore 8.00

GP AUSTRALIA: 25 ottobre – ore 5.00

GP MALESIA: 1 novembre – ore 8.00

GP VALENCIA: 15 novembre – ore 14.00