MotoGP: Bastianini pilota ufficiale Ducati nel 2023

Enea Bastianini sarà il secondo pilota ufficiale Ducati nella MotoGP 2023: il centauro riminese prenderà il posto di Jack Miller e affiancherà Francesco Bagnaia.

Enea Bastianini – nato il 30 dicembre 1997 a Rimini – ha esordito nel Motomondiale nel 2014 in Moto3 in sella a una KTM del Junior Team GO&FUN e l’anno seguente è passato alla Honda: due stagioni con il team Gresini Racing (vicecampione del mondo nel 2016 dietro Brad Binder), una con la scuderia Estrella Galicia 0.0 e una con Leopard Racing. Promosso in Moto2 (Kalex) nel 2019 con il team Italtrans, si è aggiudicato il titolo iridato nel 2020 battendo Luca Marini. Il centauro romagnolo corre in MotoGP dal 2021 con Ducati: il primo anno con la scuderia Avintia Esponsorama mentre nel 2022 – con Gresini – ha già portato a casa tre vittorie e attualmente si trova al sesto posto nel campionato del mondo.