F1 2020, gli sponsor

Gli sponsor sono fondamentali in F1: le aziende che investono nel Circus portano alle scuderie i soldi necessari per andare avanti e grazie agli adesivi dei loro marchi regalano un look personale alle monoposto.

Il contributo economico degli sponsor è ancora più decisivo in questo Mondiale F1 2020 bersagliato dal coronavirus e – per il momento – privo di GP.

Di seguito troverete gli sponsor più importanti per ognuno dei dieci team del campionato del mondo 2020 di Formula 1 con una breve spiegazione relativa a cosa producono le aziende (spesso sconosciute al grande pubblico) che investono nella classe regina del motorsport.