Sebastian Vettel: addio alla F1

Sebastian Vettel dice addio alla F1: il pilota tedesco quattro volte campione del mondo lascerà l’Aston Martin e il Circus al termine del Mondiale 2022.

Sebastian Vettel – nato il 3 luglio 1987 a Heppenheim (Germania Ovest) – ha disputato 16 stagioni in F1 correndo con cinque scuderie (BMW Sauber, Toro Rosso, Red Bull, Ferrari e Aston Martin). In carriera ha conquistato quattro Mondiali consecutivi (2010-2013), 53 vittorie, 57 pole position, 38 giri veloci e 122 podi mentre prima di entrare in Formula Uno si è laureato campione Formula BMW ADAC nel 2004.