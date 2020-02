Durante un evento tenutosi oggi presso L’Atelier Renault sugli Champs-Élysées a Parigi la Régie ha svelato per la prima volta alla stampa alcune anticipazioni sulla nuova vettura (la livrea – non ancora definitiva – è quella che verrà adottata nei test di Barcellona in programma dal prossimo 19 febbraio), il nuovo Direttore Tecnico Telaio Pat Fry (già in Benetton , McLaren , Ferrari e Manor ) e – soprattutto – i programmi per il futuro.



“Anche quest’anno Renault prosegue la sua lunga e fiera storia in Formula 1 entrando in un nuovo decennio, il sesto in questo sport”, ha dichiarato Jérôme Stoll, Presidente di Renault Sport Racing. “Il 2020 è un anno importante da tanti punti di vista. Vogliamo riprendere la dinamica positiva dei primi tre anni successivi al nostro rientro in Formula 1 e prepararci al meglio per la prossima stagione che, per tutti i team, segnerà l’inizio di un nuovo ciclo. Dopo aver concluso la nostra fase di ricostruzione, siamo più determinati che mai ad essere pronti, fin dall’inizio, a trarre il meglio dal regolamento tecnico del 2021. Ho piena fiducia nei team di Enstone e Viry affinché questa nuova stagione sia l’anno che ci permetterà di riconquistare il 4° posto nel Campionato Costruttori, ma soprattutto di fare del nuovo capitolo normativo che sta per cominciare quest’anno una storia di successo per la scuderia e la Marca Renault”.