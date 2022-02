La Red Bull ha svelato le foto della livrea della RB18 : la monoposto austriaca affronterà il Mondiale F1 2022 con gli stessi piloti dello scorso anno, l’olandese Max Verstappen (campione del mondo in carica) e il messicano Sergio Pérez.

La vettura sarà dotata per la prima volta di motori Red Bull “fatti in casa”. In parole povere da questa stagione il team vicecampione iridato Costruttori diventerà ufficialmente motorista: produrrà i propulsori Honda e si occuperà del loro sviluppo.