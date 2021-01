Nicholas Latifi, il nuovo Stroll

Nicholas Latifi ha molti elementi in comune con Lance Stroll : il luogo di nascita ( Montréal ), la famiglia ricca (il padre Michael, imprenditore nel ramo alimentare, possiede quasi il 10% del McLaren Group) e il debutto in F1 con la Williams .

Credits: FIA Pool Image for Editorial Use Only

Nel 2017 la GP2 cambia nome in F2 e Nicholas Latifi ottiene il primo successo (e sale sul podio in nove occasioni) mentre l’anno successivo – dopo un altro trionfo – il pilota nordamericano viene chiamato dalla Force India a ricoprire il ruolo di terzo pilota in F1.

Il riscatto in F1

Nicholas Latifi debutta in F1 nel Mondiale 2020 con la Williams ed esordisce nel GP d’Austria con un interessante undicesimo posto: il miglior piazzamento (per il momento) in carriera viene eguagliato anche a Monza e a Imola.

Per fare un paragone il più talentuoso compagno di squadra – il britannico George Russell, chiamato dalla Mercedes per rimpiazzare Lewis Hamilton nel GP di Sakhir – al volante della monoposto inglese è riuscito ad arrivare 11° solo una volta. Per quanto riguarda i confronti con i coéquipier segnaliamo anche il ritiro a Sakhir in una corsa nella quale l’inglese Jack Aitken è stato in grado di tagliare il traguardo in 16° posizione.