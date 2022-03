Mondiale F1 2022 – I team

Il Mondiale F1 2022 vedrà al via le stesse dieci scuderie dello scorso anno. L’unica novità rilevante riguarda l’addio di Honda come motorista: Red Bull e AlphaTauri quest’anno correranno con propulsori Red Bull “fatti in casa” e il team austriaco si occuperà della produzione e dello sviluppo delle unità giapponesi.

In questo elenco vi mostreremo tutti i dettagli dei dieci team del Mondiale F1 2022: piloti, motori e palmarès. Scopriamoli insieme.

Le scuderie del Mondiale F1 2022