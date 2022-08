F1 2022: capolavoro di Verstappen in Ungheria, disastrosa Ferrari

Vittoria eccezionale di Max Verstappen nel GP d’Ungheria all’Hungaroring: il pilota olandese della Red Bull si è aggiudicato la tredicesima tappa del Mondiale F1 2022 davanti alle Mercedes di Lewis Hamilton e George Russell dopo essere partito decimo e nonostante un testacoda.

La Ferrari aveva tutte le carte in regola per portare a casa una doppietta ma è finita fuori dal podio: Carlos Sainz Jr. (4°) è stato penalizzato da due pit-stop lenti e non è riuscito a tenere i ritmi delle frecce d’argento mentre Charles Leclerc è stato vittima di una strategia priva di senso (montare le poco performanti gomme hard a 30 giri dalla fine) che gli ha rovinato la corsa (dalla prima alla sesta posizione). Mondiale F1 2022 – GP Ungheria: le pagelle

10 /10 Charles Leclerc (Ferrari)

Charles Leclerc sembrava avviato verso la vittoria nel GP d’Ungheria: partito terzo, secondo al 17° giro dopo il pit-stop di Russell e primo una tornata dopo in seguito alla sosta di Sainz Jr., è rientrato secondo alla 22° tornata dopo il primo pit-stop ma è riuscito a riprendersi la prima posizione al 31° giro dopo un sorpasso pazzesco su Russell. La svolta è arrivata al 40° giro, quando i meccanici Ferrari hanno montato sulla sua monoposto i poco prestazionali pneumatici hard: rientrato in pista terzo, è stato beffato due volte in poco tempo da Verstappen. Tornato in “top 3” al 48° giro grazie alla sosta del compagno Carlos e secondo dopo il pit-stop di Hamilton, è stato superato da Russell al 54° giro e dopo la terza sosta ai box per mettere le gomme rosse si è ritrovato 6°.

8 /10 Carlos Sainz Jr. (Ferrari) Terza gara consecutiva fuori dal podio per Carlos Sainz Jr.: il pilota spagnolo, partito secondo, si è ritrovato in testa al GP d’Ungheria al 17° giro dopo il pit-stop di Russell ma la tornata seguente è rientrato in pista sesto dopo una sosta lenta. Tornato in “top 3” al 30° giro e primo al 40° approfittando dei cambi gomme di Leclerc e Russell, è stato nuovamente vittima di un pit-stop lento alla 48° tornata. Rientrato quinto con le soft, è riuscito a prendersi la terza piazza al 55° giro approfittando della terza sosta di Leclerc ma non è stato in grado di difendere la posizione dagli attacchi di Hamilton.

10 /10 Max Verstappen (Red Bull) Da decimo a primo senza safety-car, senza pioggia e nonostante un testacoda: è stato questo l’eccellente GP d’Ungheria di Max Verstappen. Il leader del Mondiale F1 2022, già quinto dopo 13 giri, è stato fenomenale dopo il secondo pit-stop al 40° giro: dopo aver ricevuto in regalo dal compagno Pérez la quarta piazza, ha soffiato la terza posizione a Leclerc nella tornata successiva ma ha dovuto ripetere il sorpasso al 45° giro per via di un testacoda. Secondo dopo la sosta di Sainz Jr. al 48° giro e primo tre tornate dopo in seguito al cambio gomme di Hamilton, ha mantenuto il comando meritatamente dopo una grandissima rimonta.

7 /10 George Russell (Mercedes) Un GP d’Ungheria da ricordare per George Russell: ieri il driver britannico ha conquistato la prima pole position in carriera mentre oggi (3°) il secondo podio consecutivo e il dodicesimo piazzamento in “top 5” in tredici appuntamenti del Mondiale F1 2022. Dopo una buona partenza è andato a cambiare le gomme al 18° giro rientrando sesto a causa di un pit-stop lento ma ha ripreso la terza posizione una tornata dopo grazie alle soste degli altri piloti. Secondo al 20° giro e nuovamente primo al 22°, si è fatto soffiare la posizione da Leclerc al 31° giro e nove tornate più tardi ha effettuato il secondo cambio pneumatici rientrando sesto. Tornato in “top 3” al 51° giro dopo il pit-stop di Hamilton, si è sbarazzato agevolmente di un Leclerc in difficoltà con le gomme hard prendendosi la seconda piazza ma ha dovuto cederla al più veloce compagno di scuderia Lewis al 65° giro.

7 /10 Ferrari 9 ai piloti, 5 alla Scuderia. Gli strateghi hanno distrutto senza appello la gara di Leclerc montando le gomme bianche sulla sua monoposto mentre si trovava in testa mentre i meccanici ai box hanno rallentato due pit-stop su due a Sainz Jr. Charles era il favorito del GP d’Ungheria e si è ritrovato sesto e una possibile doppietta (alla luce dell’esito delle qualifiche di ieri) si è trasformata nella seconda gara iridata consecutiva senza podi.

Mondiale F1 2022 – I risultati del GP d’Ungheria Prove libere 1 1 Carlos Sainz Jr. (Ferrari) 1:18.750

2 Max Verstappen (Red Bull) 1:18.880

3 Charles Leclerc (Ferrari) 1:19.039

4 Lando Norris (McLaren) 1:19.299

5 George Russell (Mercedes) 1:19.606 Prove libere 2 1 Charles Leclerc (Ferrari) 1:18.445

2 Lando Norris (McLaren) 1:18.662

3 Carlos Sainz Jr. (Ferrari) 1:18.676

4 Max Verstappen (Red Bull) 1:18.728

5 Daniel Ricciardo (McLaren) 1:18.872 Prove libere 3 1 Nicholas Latifi (Williams) 1:41.480

2 Charles Leclerc (Ferrari) 1:42.141

3 Alexander Albon (Williams) 1:42.381

4 Max Verstappen (Red Bull) 1:43.205

5 George Russell (Mercedes) 1:43.434 Qualifiche 1 George Russell (Mercedes) 1:17.377

2 Carlos Sainz Jr. (Ferrari) 1:17.421

3 Charles Leclerc (Ferrari) 1:17.567

4 Lando Norris (McLaren) 1:17.769

5 Esteban Ocon (Alpine) 1:18.018