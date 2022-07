Il GP d’Ungheria all’ Hungaroring – tredicesima tappa del Mondiale F1 2022 – sarà trasmesso in diretta su Sky e in differita su TV8 (di seguito troverete gli orari TV).

Il circuito dell’ Hungaroring – sede del GP d’Ungheria , tredicesimo appuntamento del Mondiale F1 2022 – è un tracciato piuttosto noioso che offre poche possibilità di sorpasso. La Red Bull non vince qui dal lontano 2014 e la pioggia abbondante prevista per la giornata di sabato potrebbe incidere pesantemente sulle qualifiche.

La Mercedes è in crescita e Lewis Hamilton anche (quattro podi consecutivi): questo binomio è a un passo dal centrare la prima vittoria stagionale del Mondiale F1 2022 . La vedremo già in Ungheria?

2° Max Verstappen (Red Bull)



Max Verstappen non si trova a proprio agio nel GP d’Ungheria: zero vittorie (due secondi posti come migliori piazzamenti) e una sola pole in carriera.

Il pilota olandese – reduce da tre successi e un secondo posto negli ultimi cinque appuntamenti iridati – vuole (e può) rafforzare ulteriormente la leadership nel Mondiale F1 2022.