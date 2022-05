F1 2022: doppietta Red Bull in Spagna, Verstappen vince e balza in testa al Mondiale

Festa grande in casa Red Bull nel GP di Spagna a Barcellona. Primo Max Verstappen (nuovo leader del Mondiale F1 2022) e secondo Sergio Pérez davanti a George Russell (Mercedes): una doppietta – agevolata dal ritiro al 27° giro di Charles Leclerc (problemi al turbo dopo aver dominato per tutto il weekend con la Ferrari) – che ha permesso al team austriaco di soffiare al Cavallino anche il primato iridato tra i Costruttori.

Carlos Sainz Jr. ha salvato in parte il weekend della Rossa con un quarto posto finale ma il pilota spagnolo – scattato terzo – ha deluso nella prima parte della corsa sbagliando la partenza e finendo nella ghiaia al 7° giro. Mondiale F1 2022 – GP Spagna: le pagelle

9 /10 Max Verstappen (Red Bull) Nonostante un paio di errori a inizio gara e un DRS malfunzionante Max Verstappen ha vinto il GP di Spagna a Barcellona portando a casa la terza vittoria consecutiva e la quarta negli ultimi cinque appuntamenti del Mondiale F1 2022. Un inizio di gara non entusiasmante, quello del pilota olandese: al via non è riuscito a passare Leclerc, alla nona tornata ha perso il controllo della vettura rientrando quarto e si è ritrovato in “top 3” due giri dopo solo grazie a Pérez. Poi ha faticato a superare Russell e si è preso il secondo posto al 27° giro grazie al ritiro di Leclerc. Alla 49° tornata ha conquistato il primo posto senza soffrire più di tanto (prima il piazzamento apparteneva al suo scudiero in Red Bull).

9 /10 George Russell (Mercedes) Ancora una gara magistrale per George Russell, terzo nel GP di Spagna e alla sesta gara su sei in “top 5”. Il pilota britannico – partito quarto – è entrato immediatamente in zona podio approfittando dell’errore al via di Sainz Jr. ed è passato in seconda posizione al 9° giro dopo l’errore di Verstappen. Poi si è difeso in modo esemplare dagli attacchi di Max e si è ritrovato addirittura al comando della corsa dopo il ritiro di Leclerc. Al 31° giro ha ceduto a Pérez e dopo il pit-stop è finito dietro le due Red Bull; nel finale è stato brevemente fuori dal podio dopo un altro cambio gomme ma ha ripreso facilmente la terza posizione con un sorpasso su Bottas.

9 /10 Sergio Pérez (Red Bull) Un gran lavoro da scudiero quello di Sergio Pérez in Spagna. Il driver messicano ha portato a casa il terzo podio negli ultimi quattro appuntamenti del Mondiale F1 2022 (una seconda piazza impreziosita dal punto bonus del giro veloce). Scattato quinto dalla griglia e terzo dopo nove giri (complici gli errori di Sainz Jr. e Verstappen), ha ceduto il terzo posto a Max all’11° tornata. Rientrato in “top 3” al 27° giro in seguito al ritiro di Leclerc, è balzato in testa poco dopo con un sorpasso deciso su Russell e al 49° giro si è fatto nuovamente passare dal compagno olandese.

7 /10 Charles Leclerc (Ferrari)

Charles Leclerc sembrava avviato verso una facile vittoria nel GP di Spagna a Barcellona: miglior tempo nelle tre sessioni di prove libere, pole position, una grande partenza e saldamente al comando della corsa per 27 giri. Poi è cambiato tutto, c’è stato un problema al turbo e il monegasco è stato costretto al ritiro mettendo fine a una striscia positiva di 12 Gran Premi consecutivi a punti. Finora era stata la Red Bull ad avere problemi di affidabilità: oggi è toccato alla Ferrari.

10 /10 Red Bull Nel GP di Spagna a Barcellona la Red Bull ha ottenuto più di quello che si aspettava: una doppietta e il doppio primato nelle classifiche Piloti e Costruttori del Mondiale F1 2022. Il team austriaco sembra aver definitivamente risolto i problemi di affidabilità: quattro successi negli ultimi cinque GP e quinta gara iridata di seguito con almeno una monoposto in “top 3”.

Mondiale F1 2022 – I risultati del GP di Spagna Prove libere 1 1 Charles Leclerc (Ferrari) 1:19.828

2 Carlos Sainz Jr. (Ferrari) 1:19.907

3 Max Verstappen (Red Bull) 1:20.164

4 George Russell (Mercedes) 1:20.590

5 Fernando Alonso (Alpine) 1:20.768 Prove libere 2 1 Charles Leclerc (Ferrari) 1:19.670

2 George Russell (Mercedes) 1:19.787

3 Lewis Hamilton (Mercedes) 1:19.874

4 Carlos Sainz Jr. (Ferrari) 1:19.990

5 Max Verstappen (Red Bull) 1:20.006 Prove libere 3 1 Charles Leclerc (Ferrari) 1:19.772

2 Max Verstappen (Red Bull) 1:19.844

3 George Russell (Mercedes) 1:19.920

4 Lewis Hamilton (Mercedes) 1:20.002

5 Carlos Sainz Jr. (Ferrari) 1:20.129 Qualifiche 1 Charles Leclerc (Ferrari) 1:18.750

2 Max Verstappen (Red Bull) 1:19.073

3 Carlos Sainz Jr. (Ferrari) 1:19.166

4 George Russell (Mercedes) 1:19.393

5 Sergio Pérez (Red Bull) 1:19.420