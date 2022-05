Il GP di Spagna a Barcellona – sesta tappa del Mondiale F1 2022 – sarà trasmesso in diretta in chiaro anche su TV8 (oltre che su Sky). Di seguito troverete gli orari TV.

Ora le frecce d’argento stanno soffrendo – il campione britannico non centra la “top 3” da quattro gare consecutive, evento che non si verificava dal lontano 2013 – ma gli aggiornamenti portati dal team lasciano ben sperare.

2° Max Verstappen (Red Bull)



Max Verstappen è il favorito del GP di Spagna ma qui ha vinto solo una volta (nel 2016, primo successo in carriera in F1 all’esordio con la Red Bull) e ha centrato in una sola occasione la prima fila in qualifica senza mai portare a casa la pole.

Il campione del mondo in carica è in formissima: tre vittorie negli ultimi quattro appuntamenti della stagione 2022 e ritiri che sono dipesi dalla vettura e non da lui.