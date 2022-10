F1 2022: Pérez sconfigge le Ferrari a Singapore

Sergio Pérez ha vinto il GP di Singapore - diciassettesima tappa del Mondiale F1 2022 - davanti alle due Ferrari di Charles Leclerc e Carlos Sainz Jr.. Il successo del pilota messicano della Red Bull è arrivato nonostante una penalità di 5 secondi rimediata per non aver rispettato la distanza minima dalla safety-car

Dopo ore di attesa sono stati finalmente comunicati i risultati e la classifica del GP di Singapore, diciassettesima tappa del Mondiale F1 2022.

Sergio Pérez (primo sotto la bandiera a scacchi davanti alle Ferrari di Charles Leclerc e Carlos Sainz Jr.) ha mantenuto la prima posizione nonostante la penalità di 5 secondi rimediata per non aver rispettato la distanza minima dalla safety-car. Mondiale F1 2022 – GP Singapore: le pagelle

9 /10 Charles Leclerc (Ferrari)

Charles Leclerc ha conquistato nel GP di Singapore il terzo podio consecutivo. Dopo la pole position di ieri oggi si è fatto passare al via da Pérez e al 35° giro ha perso tempo al pit-stop per essere arrivato un po’ “lungo”. Tornato secondo dopo la sosta del compagno Sainz Jr., ha provato ad attaccare Pérez e quando è arrivata la notizia della possibile penalità del messicano ha tentato (senza successo) di rimanere entro i 5 secondi di distacco. Ha tagliato il traguardo oltre sette secondi dopo il rivale della Red Bull: divario ridotto a poco più di 2 in seguito alla penalizzazione.

10 /10 Sergio Pérez (Red Bull)

Sergio Pérez a Singapore è tornato sul gradino più alto del podio dopo oltre quattro mesi a secco di vittorie. Partito secondo, ha beffato al via Leclerc e ha mantenuto meritatamente il comando per tutta la gara difendendosi egregiamente dagli attacchi del monegasco. La penalizzazione di 5 secondi rimediata per non aver rispettato la distanza minima dalla safety-car non ha tolto nulla a una prestazione eccezionale.

8 /10 Carlos Sainz Jr. (Ferrari)

Carlos Sainz Jr. a Singapore è tornato meritatamente sul podio dopo due gare a secco. Scattato quarto e ritrovatosi terzo al primo giro, è balzato in seconda posizione alla 35° tornata approfittando del pit-stop di Leclerc ma poco dopo è toccato anche a lui cambiare le gomme. Rientrato in quarta posizione, si è ripreso definitivamente il podio dopo la sosta di Norris.

7 /10 Max Verstappen (Red Bull) Un GP di Singapore in salita per Max Verstappen: il pilota olandese (settimo sotto la bandiera a scacchi) ha interrotto la striscia di cinque vittorie consecutive rimanendo però saldamente al comando del Mondiale F1 2022. Costretto a partire dalla quarta fila della griglia a causa di un errore di strategia della Red Bull nelle qualifiche, è scattato malissimo ma è riuscito a recuperare fino alla sesta piazza. Nella ripartenza dopo la safety-car ha però rovinato tutto (è andato lungo spiattellando le gomme) cercando di superare Norris. Rientrato in pista 14°, è stato in grado di risalire fino alla settima posizione finale.

9 /10 Ferrari La Ferrari è stata la scuderia che ha conquistato più punti nel GP di Singapore. La Casa di Maranello ha portato due monoposto sul podio (evento che non si verificava da Miami) e ha mostrato grande solidità. Le Rosse, però, non sono state abbastanza veloci per contrastare la Red Bull.

Mondiale F1 2022 – I risultati del GP di Singapore Prove libere 1 1 Lewis Hamilton (Mercedes) 1:43.033

2 Max Verstappen (Red Bull) 1:43.117

3 Charles Leclerc (Ferrari) 1:43.435

4 Sergio Pérez (Red Bull) 1:43.839

5 George Russell (Mercedes) 1:44.066 Prove libere 2 1 Carlos Sainz Jr. (Ferrari) 1:42.587

2 Charles Leclerc (Ferrari) 1:42.795

3 George Russell (Mercedes) 1:42.911

4 Max Verstappen (Red Bull) 1:42.926

5 Lewis Hamilton (Mercedes) 1:43.182 Prove libere 3 1 Charles Leclerc (Ferrari) 1:57.782

2 Max Verstappen (Red Bull) 1:58.308

3 Carlos Sainz Jr. (Ferrari) 1:58.848

4 Fernando Alonso (Alpine) 1:59.429

5 Sergio Pérez (Red Bull) 1:59.526 Qualifiche 1 Charles Leclerc (Ferrari) 1:49.412

2 Sergio Pérez (Red Bull) 1:49.434

3 Lewis Hamilton (Mercedes) 1:49.466

4 Carlos Sainz Jr. (Ferrari) 1:49.583

5 Fernando Alonso (Alpine) 1:49.966