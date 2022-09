Gli orari TV (in diretta su Sky e in differita su TV8) del GP di Singapore, diciassettesima tappa del Mondiale F1 2022

La F1 torna a Marina Bay dopo due anni di assenza causa Covid-19: il GP di Singapore – diciassettesima tappa del Mondiale F1 2022 nonché terzo appuntamento iridato in notturna – sarà trasmesso in diretta su Sky e in differita su TV8 (di seguito troverete gli orari TV).

Nella corsa asiatica – poco amata dalla Red Bull – Max Verstappen cercherà di conquistare la sesta vittoria consecutiva. F1 2022 – GP Singapore: cosa aspettarsi Il circuito cittadino di Singapore – sede del diciassettesimo appuntamento del Mondiale F1 2022 – è un tracciato lento che favorisce le monoposto dotate di alto carico aerodinamico. La pioggia prevista per l’intero weekend potrebbe incidere in modo pesante sulla corsa. Una pista che premia i piloti più esperti (qui hanno vinto solo campioni del mondo) e quelli che partono meglio: dal 2009 solo Lewis Hamilton nel 2017 è stato capace di trionfare senza scattare dalle prime tre posizioni della griglia. Di seguito troverete il calendario del Gran Premio di Singapore, gli orari TV su Sky e TV8 e il nostro pronostico.

F1 2022 - Singapore, il calendario e gli orari TV su Sky e TV8 Venerdì 30 settembre 2022 12:00-13:00 Prove libere 1 (diretta su Sky Sport F1) 15:00-16:00 Prove libere 2 (diretta su Sky Sport F1) Sabato 1 ottobre 2022 12:00-13:00 Prove libere 3 (diretta su Sky Sport F1) 15:00-16:00 Qualifiche (diretta su Sky Sport F1, differita alle 18:00 su TV8) Domenica 2 ottobre 2022 14:00 Gara (diretta su Sky Sport F1, differita alle 18:30 su TV8)

F1 - I numeri del GP di Singapore LUNGHEZZA CIRCUITO 5.063 m GIRI 61 RECORD IN PROVA Lewis Hamilton (Mercedes F1 W09 EQ Power +) – 1’36”015 – 2018 RECORD IN GARA Kevin Magnussen (Haas VF-18) – 1’41”905 – 2018 RECORD DISTANZA Lewis Hamilton (Mercedes F1 W09 EQ Power +) – 1h51’11”611 – 2018

F1 – Il pronostico del GP di Singapore 2022

1° Max Verstappen (Red Bull)

Max Verstappen non ama molto Singapore: nessuna vittoria, nessuna pole position e due podi nelle ultime due apparizioni. Nonostante questo domenica il driver olandese resta il pilota da battere: cinque successi consecutivi e con buone possibilità di trionfare per la sesta volta di seguito.

2° Lewis Hamilton (Mercedes)

Lewis Hamilton non sale sul podio da tre gare ma a nostro avviso può approfittare di una pista molto amata per rientrare in “top 3”. I precedenti del pilota britannico a Singapore? Molto interessanti: quattro vittorie, sei podi e quattro pole position.

3° Sergio Pérez (Red Bull)

Sergio Pérez non sta brillando: negli ultimi sei appuntamenti del Mondiale F1 2022 ha portato a casa un solo podio. Il pilota messicano potrebbe approfittare della pioggia (tre piazzamenti in “top 3” nelle ultime tre gare iridate bagnate) per andare forte su un circuito poco amato (quinto posto come miglior risultato nel 2017).



Carlos Sainz Jr. ha conquistato un solo podio negli ultimi sei appuntamenti iridati. Il driver iberico non ha mai brillato nel GP di Singapore: il suo miglior piazzamento è un quarto posto nel 2017.