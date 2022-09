F1 2022: Verstappen profeta in patria in Olanda

Max Verstappen in Olanda è stato ancora una volta profeta in patria. A Zandvoort il pilota Red Bull ha vinto la quindicesima tappa del Mondiale F1 2022 davanti a George Russell (Mercedes) e Charles Leclerc (Ferrari).

Credits: Joe Portlock - Formula 1/Formula 1 via Getty Images

Credits: ANDREJ ISAKOVIC/AFP via Getty Images

Credits: ANP via Getty Images

Credits: ANP via Getty Images

Una corsa da dimenticare, invece, per Carlos Sainz Jr.: ottavo al traguardo dopo un contatto al via, un pit-stop lentissimo dovuto all’assenza di una ruota (la posteriore sinistra) e cinque secondi di penalità per unsafe release all’ultima sosta.

Mondiale F1 2022 – GP Olanda: le pagelle