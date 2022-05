F1 2022: Pérez principe di Monaco con la Red Bull, Ferrari confusa

La corsa del Principato – iniziata con un’ora di ritardo a causa della pioggia , interrotta da due bandiere rosse e accorciata di 14 giri per rimanere nel limite di due ore – è stata sfortunatissima per Charles Leclerc : il driver monegasco nella corsa di casa è stato prima colpito e poi affondato dal suo team. In poche parole è stato trattato come una seconda guida ritrovandosi dalla pole position al quarto posto finale su un circuito in cui è impossibile sorpassare.

9 /10

Charles Leclerc (Ferrari)

Dominare il venerdì (miglior tempo in entrambe le prove libere) e il sabato (pole position), scattare davanti a tutti a Monte Carlo e ritrovarsi quarti sotto la bandiera a scacchi senza colpe: è successo questo a Charles Leclerc, alla seconda corsa consecutiva fuori dal podio.

Il driver monegasco si trovava tranquillamente in testa alla gara ma a un certo punto gli strateghi Ferrari hanno deciso di trattarlo come una seconda guida chiamandolo ai box al 18° giro per montare le gomme intermedie e lasciando lo scudiero Sainz Jr. in pista in attesa che l’asfalto si asciugasse definitivamente. Il risultato? Dopo la prima sosta ha ceduto una posizione a Pérez e tre tornate dopo è stato chiamato insieme al compagno spagnolo per mettere gli pneumatici da asciutto. Uscito quarto dai box, non ha potuto fare altro che stare in coda.