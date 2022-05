Il GP di Monaco a Monte Carlo – settima tappa del Mondiale F1 2022 – sarà trasmesso in diretta su Sky e in differita su TV8 (di seguito troverete gli orari TV).



Charles Leclerc è il favorito nella gara di casa ma il pilota monegasco, curiosamente, non è mai andato a punti su questo tracciato (in tre apparizioni due incidenti e un ritiro per un problema meccanico). Max Verstappen ne approfitterà per consolidare il primato iridato?

F1 2022 – GP Monaco: cosa aspettarsi

Il circuito cittadino di Monte Carlo – sede del GP di Monaco, settimo appuntamento del Mondiale F1 2022 – è un tracciato tanto affascinante per il contesto quanto noioso per i piloti. I sorpassi sono impossibili – dal 1986 a oggi solo Olivier Panis nel 1996 è stato capace di trionfare qui senza partire dalle prime tre posizioni della griglia – ma la pioggia prevista per domenica potrebbe regalare molte sorprese.

Di seguito troverete il calendario del Gran Premio di Monaco, gli orari TV su Sky e TV8 e il nostro pronostico.