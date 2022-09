Il GP d’Italia a Monza – sedicesima tappa del Mondiale F1 2022 – sarà trasmesso in diretta in chiaro anche su TV8 (oltre che su Sky). Di seguito troverete gli orari TV.



Max Verstappen e la Red Bull sono i favoriti assoluti della corsa lombarda, anche se questa pista è “maledetta” per il pilota olandese (mai sul podio qui) e per il team austriaco (che da ben nove anni non riesce a centrare un piazzamento in “top 3”). F1 2022 – GP Italia: cosa aspettarsi Il circuito di Monza – sede del GP d’Italia, sedicesimo appuntamento del Mondiale F1 2022 – è un tracciato velocissimo che solitamente premia le monoposto più potenti. Va detto, però, che nelle ultime tre edizioni ci sono stati tre successi a sorpresa. Di seguito troverete il calendario del Gran Premio d’Italia, gli orari TV su Sky e TV8 e il nostro pronostico.

F1 2022 - Monza, il calendario e gli orari TV su Sky e TV8 Venerdì 9 settembre 2022 14:00-15:00 Prove libere 1 (diretta su Sky Sport F1) 17:00-18:00 Prove libere 2 (diretta su Sky Sport F1) Sabato 10 settembre 2022 13:00-14:00 Prove libere 3 (diretta su Sky Sport F1) 16:00-17:00 Qualifiche (diretta su Sky Sport F1 e TV8) Domenica 11 settembre 2022 15:00 Gara (diretta su Sky Sport F1 e TV8)

F1 - I numeri del GP d'Italia LUNGHEZZA CIRCUITO 5.793 m GIRI 53 RECORD IN PROVA Lewis Hamilton (Mercedes F1 W11) – 1’18”887 – 2020 RECORD IN GARA Rubens Barrichello (Ferrari F2004) – 1’21”046 – 2004 RECORD DISTANZA Michael Schumacher (Ferrari F2003 GA) – 1h14’19”838 – 2003

F1 – Il pronostico del GP d’Italia 2022

1° Max Verstappen (Red Bull) La pista di Monza non ama Max Verstappen (e viceversa): il campione del mondo in carica non è mai salito sul podio del GP d’Italia e può vantare come miglior piazzamento in carriera su questo tracciato un quinto posto. Domenica il pilota olandese – dominatore assoluto del Mondiale F1 2022 con quattro vittorie consecutive – cercherà di dimostrare al mondo di poter trionfare anche nel tempio della velocità.

2° Lewis Hamilton (Mercedes)

Lewis Hamilton ama molto Monza: cinque vittorie, otto podi totali e sette pole position. Il driver britannico vuole riscattare la delusione di Zandvoort e tornare sul podio dopo due gare a secco di piazzamenti in “top 3”. Secondo noi ci riuscirà.

3° Charles Leclerc (Ferrari)

Charles Leclerc ha bisogno di ritrovare continuità: il podio in Olanda è stato l’unico conquistato negli ultimi quattro appuntamenti del Mondiale F1 2022. I precedenti a Monza del pilota monegasco? Vittoria e pole nel 2019.



Sergio Pérez ha regalato tanti punti utili alla Red Bull per il Mondiale F1 2022 Costruttori (quattro piazzamenti consecutivi in “top 5”) ma c’è bisogno di qualcosa in più. La sua unica apparizione sul podio del GP d’Italia risale al lontano 2012.