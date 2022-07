Gli orari TV (in diretta su Sky e in differita su TV8) del GP di Gran Bretagna a Silverstone, decima tappa del Mondiale F1 2022

Il GP di Gran Bretagna a Silverstone – decima tappa del Mondiale F1 2022 – sarà trasmesso in diretta su Sky e in differita su TV8 (di seguito troverete gli orari TV).



Max Verstappen è il favorito secondo i bookmaker ma non ha mai vinto questa corsa e oltretutto la Mercedes di Lewis Hamilton (primo in sette delle ultime otto edizioni) sembra tornata in forma: prepariamoci a qualche sorpresa… F1 2022 – GP Gran Bretagna: cosa aspettarsi Il circuito di Silverstone – sede del GP di Gran Bretagna, decimo appuntamento del Mondiale F1 2022 – è un tracciato veloce che premia le monoposto più performanti. Partire bene è molto importante: dal 2009 a oggi solo Hamilton nel 2014 è stato capace di trionfare qui senza scattare dalla “top 3”. La pioggia prevista per venerdì potrebbe rovinare le prime due sessioni di prove libere. Di seguito troverete il calendario del Gran Premio di Gran Bretagna, gli orari TV su Sky e TV8 e il nostro pronostico.

F1 2022 - Silverstone, il calendario e gli orari TV su Sky e TV8 Venerdì 1 luglio 2022 14:00-15:00 Prove libere 1 (diretta su Sky Sport F1) 17:00-18:00 Prove libere 2 (diretta su Sky Sport F1) Sabato 2 luglio 2022 13:00-14:00 Prove libere 3 (diretta su Sky Sport F1) 16:00-17:00 Qualifiche (diretta su Sky Sport F1, differita alle 18:00 su TV8) Domenica 3 luglio 2022 16:00 Gara (diretta su Sky Sport F1, differita alle 18:00 su TV8)

F1 - I numeri del GP di Gran Bretagna LUNGHEZZA CIRCUITO 5.891 m GIRI 52 RECORD IN PROVA Lewis Hamilton (Mercedes F1 W11) – 1’24”303 – 2020 RECORD IN GARA Max Verstappen (Red Bull RB16) – 1’27”097 – 2020 RECORD DISTANZA Max Verstappen (Red Bull RB16) – 1h19’41”996 – 2020

F1 – Il pronostico del GP di Gran Bretagna 2022

1° Lewis Hamilton (Mercedes)

Lewis Hamilton adora il GP di casa: otto vittorie, undici podi totali, sette pole position e da sette anni consecutivi in prima fila in griglia. Il pilota britannico ha tutte le carte in regola per fare bene e la sua Mercedes sembra essersi ripresa: non solo per la terza piazza in Canada ma per le due gare consecutive in “top 5”.

2° Max Verstappen (Red Bull)

Max Verstappen è il favorito secondo i bookmaker ma due elementi giocano a suo sfavore: l’affidabilità della Red Bull (in Canada è toccato a Pérez) e il fatto di non aver mai vinto il GP di Gran Bretagna (due secondi posti come migliori piazzamenti e una pole position lo scorso anno). Il campione del mondo in carica, però, è in uno stato di forma impressionante: cinque vittorie e una terza piazza negli ultimi sei appuntamenti del Mondiale F1 2022.

3° Charles Leclerc (Ferrari)

Charles Leclerc si trova a proprio agio a Silverstone: da quando è in Ferrari è sempre salito sul podio del GP di Gran Bretagna ed è sempre scattato dalle prime due file della griglia. Questa corsa sarà l’occasione del riscatto e del ritorno in “top 3” dopo quattro gare di digiuno? Lo scopriremo domenica…

L’Alfa Romeo ha mostrato ottime cose in Canada e Valtteri Bottas si sta confermando un pilota molto continuo: sei volte a punti nelle ultime sette gare del Mondiale F1 2022. I precedenti del pilota finlandese nel GP di Gran Bretagna? Quattro podi e una pole position.