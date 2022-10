F1 2022: Verstappen campione del mondo in Giappone

Max Verstappen ha vinto il Mondiale F1 2022 con quattro gare di anticipo. Il pilota olandese della Red Bull si è aggiudicato il secondo titolo iridato in carriera grazie alla vittoria nel GP del Giappone a Suzuka (davanti al compagno di scuderia Sergio Pérez) e alla penalità di cinque secondi rimediata da Charles Leclerc (secondo al traguardo, terzo dopo la penalizzazione) per essere andato lungo all’ultima chicane mentre cercava di difendersi dagli attacchi del messicano.

Max Verstappen non si è accontentato di vincere il GP del Giappone : lo ha monopolizzato rifilando 27 secondi di vantaggio al secondo classificato in una gara di 28 giri. Il driver olandese – ora bi-campione del mondo – ha portato a casa il sesto successo negli ultimi sette appuntamenti del Mondiale F1 2022 .

9 /10

Charles Leclerc (Ferrari)

Il terzo posto di Charles Leclerc (quarto podio consecutivo) a Suzuka non è bastato per tenere matematicamente aperto il Mondiale F1 2022.

Il driver monegasco ha fatto una buona partenza ma è stato beffato da un Verstappen impressionante. Nella seconda ripartenza ha montato gli pneumatici intermedi insieme al rivale olandese ed è rientrato in “top 3” a 33 minuti dalla fine, prendendosi la seconda piazza poco dopo in seguito a un sorpasso su Schumacher. Mai in grado di impensierire Max, negli ultimi cinque minuti si è difeso dagli attacchi di Pérez ma è andato lungo all’ultima chicane. Rientrato in pista davanti al messicano, si è preso una penalità di cinque secondi che ha regalato il secondo titolo iridato al pilota di punta Red Bull.