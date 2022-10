La F1 torna a Suzuka dopo due anni di assenza causa Covid-19 : il GP del Giappone – diciottesima tappa del Mondiale F1 2022 – sarà trasmesso in diretta su Sky e in differita su TV8 (di seguito troverete gli orari TV).

La pioggia abbondante prevista per venerdì e domenica potrebbe incidere pesantemente sull’esito della corsa. Di seguito troverete il calendario del Gran Premio del Giappone , gli orari TV su Sky e TV8 e il nostro pronostico.

Max Verstappen domenica potrà laurearsi campione del mondo in anticipo: gli “basterà” vincere e portare a casa il giro veloce o conquistare 8 punti più di Leclerc e 6 più di Pérez.

Credits: LILLIAN SUWANRUMPHA/AFP via Getty Images

Credits: Dan Istitene - Formula 1/Formula 1 via Getty Images

1° Max Verstappen (Red Bull)



Max Verstappen non ha mai vinto il GP del Giappone e non è mai scattato dalla prima fila ma a Suzuka può vantare tre podi.

Il pilota olandese può laurearsi campione del mondo per la seconda volta consecutiva già domenica e a nostro avviso ha tutte le carte in regola per riuscirci.